Kuklaların, canlı müziğin ve dansın iç içe geçtiği "Ben Eskiden Küçüktüm" tiyatro oyunu, 25 Nisan'da Yunus Emre Kültür Merkezi'nde izleyicisiyle buluşuyor.



"Ben Eskiden Küçüktüm" oyuncuların, palyaçoların, kuklaların, canlı müziğin ve dansın iç içe geçtiği muhteşem bir güldürü...



"Tiyatronun, perdesinin, koltuklarının, kostümlerinin, anılarının, kulise asılı kalmış tiradların çok komik öykülerin satıldığı bir açık arttırmanın öyküsü. Yaşama tutunmanın, insandan insana sevgi köprüleri kurmanın yolları... Kahkahalar atarak düş gücünün kapılarını aralayan, oyuncuların ve seyircilerin, tiyatro mucizesine dönüşen görkemli valsi...



"Ben Eskiden Küçüktüm" yazın ortasında kar yağan, oturma odasından gemilerin geçtiği, gökyüzünde iki tane ayın olduğu hayaller ülkesine yolculuk... Oyunun başında ben çıkıyorum sahneye ve diyorum ki: "Buyrun bayanlar baylar Düşgücü ülkesine yolculuk başlıyor. Sünnet yatağımı yelkenli yaptım. Gövdesi pirinçten, yelkenleri atlastan, halatları kurdeleden. Zaman oldu sakin sularda süzüldüm. Zaman oldu azgın dalgalarla boğuştum. Açtım yelkenleri daldım evlerin içlerine...Düşgücünün rüzgarıyla şişirirsen yelkenleri.. İster kral olursun, ister dilenci..." Bu muhteşem tantanayı yazan da benim yöneten de... Kuklaları Çek Cumhuriyeti'nde yaptırdık. Kukla ustası Karel Brozek. Fransa'dan sirk sanatları hocası getirdik, Dominique Denis. Oyunumuzda kaptan pilot Ali Poyrazoğlu yönetiminde.."



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Bakırköy



Mekan : Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi Müşfik Kenter Sahnesi



Mekan Adresi : Ataköy 9.kısım, Atrium yanı



Başlangıç Saati : 25.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 25.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Ben Eskiden Küçüktüm



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır