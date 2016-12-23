Ben de Şehit Olmak Isterdim' - Izmir

TEZCAN EKİZLER - ÜMİT YILDIZ - Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerlere yönelik terör saldırısında yaralanan erlerden Kamil Yemez ve İsmail Hakkı Öner, şehit olan arkadaşlarının intikamının er ya da geç alınacağını belirtti.



Terör saldırısında başına ve ayaklarına şarapnel parçası isabet eden erlerden Yemez, Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki tedavisinin ardından istirahat için Kiraz ilçesindeki baba evine getirildi.



Yakınları ve mahalle sakinleri tarafından karşılanan ve olay günü yaşananları AA muhabirine anlatan Yemez, şoförün arkasındaki koltukta oturduğunu, ne olduğunu anlamadığı patlama sonrası kulaklarının şiddetli şekilde çınladığını belirtti.



Otobüsün dolu olduğunu aktaran Yemez, "İlk şoku atlatınca arkadaşlarım gibi ben de otobüsten atlayarak uzaklaştım. Önce kaldırımda 5 dakika oturdum sonra olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye gittik. Otobüste ayakta yolculuk yapan bazı arkadaşlarım şehit oldu." dedi.



"Uzman çavuş olmak istiyordum gazi oldum"



Yemez, askerliğinin bitmesine 24 gün kala gazi olduğunu, bu şanlı beratı hayatı boyunca yakasında gururla taşıyacağını vurguladı.



Küçüklüğünden bu yana asker olmayı çok istediğini kaydeden Yemez, "20 yaşında askere gittim. Asker ocağını çok sevdim. Uzman çavuş olmak istiyordum ama artık gazi oldum. Nasip böyleymiş, vatan sağolsun." ifadelerini kullandı.



"Ben de şehit olmak isterdim"



Şehit olan silah arkadaşlarıyla son konuşmalarını unutamadığını vurgulayan Yemez, şöyle devam etti:



"Çarşıda güzel bir gün geçirmek istiyorduk ama olmadı. Şehit olmak herkes ister. Şehitlik vazifesi herkese nasip olmayan bir şey. Ben de şehit olmak istiyordum. Çağırsalar yine gider askerliğimi tekrar yaparım. Hainler dağda çatışmak yerine artık haince planlar yapmaya başladı. Hainlerin sonları geldi artık. Vatanımızı kimse bölemez."



Yemez, baba ocağında biraz dinlendikten sonra hain patlamada şehit olan arkadaşı Osmaniyeli Onbaşı Mustafa Cihan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulunacağını dile getirdi.



Aynı zamanda devresi olan şehit asker Cihan'ın çok iyi bir insan olduğunu belirten Yemez, "Otobüse binerken çarşı programımızı beraber yapmıştık. Hastanede onun şehit olduğu haberini alınca çok üzüldüm. Osmaniye'ye gidip anne ve babasına 'bir tane daha evladınız var o da benim' diyeceğim aileyi teselli etmeye çalışacağım." dedi.



"Oğlum ailemizin ilk gazisi"



Oğlunun patlamada yaralandığı haberini komşularından öğrendiğini gözleri dolarak anlatan baba Abdullah Yemez, duygularını şöyle dile getirdi:



"Keşke tüm askerlerimiz iyi olsaydı dedim. Oğlum ailemizin ilk gazisi oldu ben çok gururluyum. Askerliğimi Erzurum'da yaptım yeniden vatanı savunmak için askere gönderseler seve seve giderim. Hükümetimizin terörle mücadelesi iyi, dağlarda terörist kalmadı. Dağlarda kalmayınca şehirlere indiler kalleşçe saldırıyorlar."



Anne Selver Yemez ise oğlunun yaralandığını öğrenince fenalaştığını, iyi olduğunu duyunca da 'oğlum sağlam gelsin adaklık olarak kuzu keseceğim' dedim, keşke diğer evlatlarımız da ailelerine kavuşsaydı." şeklinde konuştu.



"İyileşir iyileşmez görevimin başına döneceğim"



Saldırıda yaralanan ve ilk tedavisinin ardından bir ay istirahatli olarak İzmir'in Tire ilçesindeki evine gelen İsmail Hakkı Öner ise iyileştikten sonra birliğine döneceğini söyledi.



Saldırı anında yaşadıklarını paylaşan Öner, şunları söyledi:



"O anda elimde cep telefonu vardı. Ben cep telefonunun patladığını sandım. Etrafıma bakınca saldırı olduğunu anladım. Yerimden doğrularak hemen otobüsün içerisine koştum. Diğer arkadaşımda yanıma geldi. Yaralı olan arkadaşlarımızı bulundukları yerden dışarı çıkardık. Bir arkadaşımın bacağında parçalar vardı. Ona rağmen oda bana yardım etti. Yüzümde ufak yaralar ve ayak bileğimde burkulma olmuş. Şu anda iyi durumdayım. Bir aylık istirahat verdiler. Bu sürenin bitiminde iyileşir iyileşmez hemen birliğime, arkadaşlarımın yanına döneceğim."



Alçak saldırı karşısında asla yılmayacaklarını vurgulayan Öner, "Şehit olan arkadaşlarımızın kanı yerde kalmayacak. Er ya da geç bu hain saldırının intikamının alınacağına şüphem yok. Yerimiz, vatanımız belli, bunun intikamını alacağız. Bizleri bölemeyeceksiniz." şeklinde konuştu.



Baba Muharrem Öner de "Allah'ım oğlumuzu bize bağışladı. Buruk bir sevinç yaşıyorum. Çok zor bir durum çünkü. Şehitlerimiz var, yaralılarımız var. Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Haince düzenlen bu saldırılarla bizleri yıldıramayacaklar, bölemeyecekler, bayrağımızı indiremeyecekler." dedi.



Öner'in annesi Uğur Öner ise "Allah'ım şehit analarına sabır versin, milletimizin başı sağ olsun" şeklinde duygularını dile getirdi.