4-1'lik skorla kaybettikleri Kayserispor deplasmanında yediği goller yüzünden çok tartışılan kaptan, performansının iyi olmadığını kabul ederken takım olarak toparlanacaklarının da sözünü verdi. Uzun yıllardır hizmet ettiği kulübün başarısı için elinden gelenin en iyisini yapacaklarının da altını çizen Volkan, sarı-lacivertli camiaya şu önemli mesajları yolladı:

"Dile kolay tam 13 yıldır bu takımdayım. İyi ve kötü günlerim oldu. Şampiyonluklar da yaşadım, başarısız dönemleri de gördüm. Ben F.Bahçe'nin hem sporcusuyum hem de koyu taraftarıyım. Bunu da göründüğü üzere kimseden saklamıyorum. Sonuçta tribünden gelmiş biriyim.

Hayatımın her döneminde sorumluluklarımın farkında oldum, bundan sonra da olacağım. Şahsıma eleştirilerin olması gayet doğal. Şu an tribüne çıksam ve kendi performansımı görsem ben de kendimi eleştirirdim. Ancak bizler uzun yılların verdiği tecrübeye sahibiz. Bu takımı hocamız ve takım arkadaşlarımızla tekrar ayağa kaldıracak olan da bizleriz.

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"SÖZLEŞME SADECE BİR KAĞIT PARÇASI"

Taraftarlarımızın şu an bize kızgın ve küskün olmasını anlayabiliyoruz. Bu yüzden gelen tepkileri normal karşılıyoruz. Sözleşmem çok sık gündeme geliyor ancak ben bunu hiçbir zaman problem yapmıyorum. Sözleşme sadece bir kağıt parçası. Biz bu kulübe gönülden bağlıyız. Sezon sonu oturup, gerekli değerlendirmeyi yaparız."

Kaynak: Vatan



