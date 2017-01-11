Ben-Bir Sen'nin 23. Kuruluş Yıldönümü

Elazığ'da, Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası'nın (Ben-Bir-Sen) 23. yıldönümü nedeniyle program düzenlendi.



Kültür Park Mamüratül Aziz salonunda düzenlenen Ben-Bir-Sen ve Gazeteciler Günü programına Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, sendika üyeleri ve gazeteciler katıldı. Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda, Ben-Bir-Sen'in tanıtımı yapılırken, İzmir'de kahramanca şehit düşen polis Fethi Sekin anısına hazırlanan sinevizyon gösterisi izlendi.



Sendikanın çalışmalarından bahseden Ben-Bir-Sen Şube Başkanı Süleyman Akay, "Ülkemizin içinden geçtiği sıkıntılı günlerde milletimizin sesi olmaya gayret gösterdik. Milletimizle birlikte mücadele ettik, etmeye de devam edeceğiz" dedi.



Daha sonra konuşan Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, "Biz Elazığ'ın bir adım daha ileriye gidebilmesi için, huzurlu bir şehit olabilmesi, temiz bir şehir ve 7/24 burada yaşayan bütün hemşerilerimizin güvende olabilmesi için büyük bir mücadelenin içindeyiz. Bir taraftan memurlarımız, diğer taraftan başkan yardımcılarımız, başka bir taraftan belediye meclis üyelerimizle müthiş bir koordinasyon içerisinde büyük bir emeğin ürünleri olarak buradayız. Biz Elazığ'ın merkezini nasıl mamur hale getirmek için çalışıyorsak, aynı şekilde İl Özel İdaresinde çalışan kardeşlerimiz bütün Elazığ alanı içindeki köylere hizmet götürmek için gayret eden kardeşlerimizdir" diye konuştu.



Hiçbir zaman Ömer Halisdemir'le, Özel Harekat daire başkanlığını bombalayanların aynı kefede olmayacağını aktaran Başkan Yanılmaz, şunları kaydetti:



"Elbette 15 Temmuz'un sembol ismi olan Ömer Halisdemirler'i ve yakınlarını hayırla yad edeceğiz. Ülkemiz 15 Temmuz'da çok haince bir saldırı ile karşı karşıya kaldı. Elazığlı şehitlerimiz de vardı. Allah onlara da rahmet etsin, yakınlarına sabır versin. 15 Temmuz ruhu ve harekatı dünyaya, doğru bildiğin, hak bildiğin, vatanın milletin hep bayrağın yanında mücadele etmekten asla geri durmamayı öğretti. Türkiye o gece bütün dünyaya mesaj verdi, vatanı milleti savunmada cesur olmayı gösterdi."



2017 yılının sembol isminin İzmir şehidi Fethi Sekin olduğunu kaydeden Başkan Yanılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Fethi Sekin kardeşimiz, yüzlerce insanın ölümüne neden olacak bir saldırının karşısında durmuştur. Bugün Türkiye'nin bir sembol ismi olmuştur. Biz Elazığ belediyesi olarak inşallah şehidimizin ismini devamlı anmak için, örnek bir şahsiyet olarak göstermek için en güzel bir yere vereceğiz. Bu da yetmez Fethi Sekin kardeşimiz adına bir kültür evi oluşturacağız, müze haline getirip yüz yıllar sonra gelenler ansınlar, onun gibi olsunlar diye gelecek nesillere aktaracağız." - ELAZIĞ