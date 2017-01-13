Ben Affleck'ten Bir Gangster Filmi: Gecenin Kanunu





'Gecenin Kanunu' (Live By Night) filmi Dennis Lehane'in aynı adlı romanından Ben Affleck tarafından senaryolaştırılıp beyaz perdeye uyarlanmış.



Film 1920'li yıllarda suçun kol gezdiği Boston kentinde bir emniyet amirinin oğlu olan Joe'nun dürüst ve namuslu bir hayatı geride bırakarak gangsterlerin dünyasına girmesini konu alıyor. Filmin hem yönetmeni hem de başrol oyuncusu olan Ben Affleck, Joe karakterini canlandırıyor.



Affleck 'Gecenin Kanunu'nun seyircilere klasik gangster filmlerini çağrıştırmasını istemiş: "Klasik bir Hollywood gangster filmi, 30'lu, 40'lı, hatta 60'lı ve 70'li yıllarda çektikleri gibi sizi özel bir yere, farklı bir dünyaya, silahların, arabaların, şapkaların, takım elbiseli adamların ve kızların olduğu bir dünyaya götüren bir film yapmak istedim."



Filmde güzel yıldız Siena Miller da başrolde. Miller gangsterin sevgilisi olan Emma karakterine hayat veriyor: "İnsanların 1920'li yıllarda şiddet ve ihtişamla bir nevi baştan çıktıklarını düşünüyorum. Herşeyin karanlıkta kaldığı, gizli olduğu yıllar ve benim için bir gangsterin sevgilisini, hayatta kalabilmek için çok tehlikeli bir adamın kollarında olmaktan başka hiçbir seçeneği olmayan bu kadını oynamak gerçekten büyüleyiciydi."



'Gecenin Kanunu' (Live By Night) Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'de 13 Ocak'ta gösterime giriyor. Filmin Fransa'da 18 Ocak'ta, Türkiye'de 20 Ocak'ta ve Almanya'da da 2 Şubat'ta vizyona girmesi bekleniyor.



Auteur: euronews-tr



Tags: Tarihsel film ABD filmi: Kanunu gangster Gecenin Sinema Ben Organize suç bir Affleckten Gepost: 13 januari 2017