Dramatik Sahne Sanatları'ndan Cahit Zarifoğlu'na Saygı Duruşu



Abdurrahman Cahit Zarifoğlu'nun yaşamının son dönemidir.



Hastalığı iyice yükselmiştir. Bu fani dünyada kısacık ama bir o kadarda yoğun olan hayatını, ve yaşamına anlam katan sürecini gözden geçirir. Yazdığı şiirleri. Çocuklara yazdığı hikayeleri düşünür. Pilot olma hevesini, sağlık sorunu nedeniyle olamamasını, ilk aşkını, Üstad Necip Fazıl'ın hayatındaki yeri önemi, Üstada duyduğu sevgi saygıyı bizlerle paylaşır.



Dedik ya kısacak bir yaşama sığdırılan koskoca bir hayat. Bu hayatını gözler önüne sererken kimlere rastlamayız ki, Nuri Pakdil. M.Akif İnan, Erdem Beyazıt, Sezai Karakoç, Rasim Özdenören ve daha bir çok değerli üstadlarla yaşamının nasıl kesiştiğini görürüz.



7'lerin üstadı Abdurrahman Cahit Zarifoğlu Maraş'tan yola çıktıktan sonra. Ömrünün en acı. Ömrünün en güzel yıllarını bizimle paylaşır.



Üstadı sahnede, Berat Beyoğlu yorumlamaktadır.



Nazif Uslu'nun Yazıp Halit Karaata'nın Yönettiği, yönetmen yardımcılığını Duygu Aydın'ın yaptığı, Berat Beyoğlu'nun ustaca yorumuyla sahnelenen 'Ben Acz' 7 lerin üstadını tanımak için güzel bir fırsat.





Yaş Sınırı: 7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.



7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.





Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Fatih



Mekan : Su Gösteri Sanatları Sahnesi



Mekan Adresi : İskenderpaşa Mah. Vezirçeşme Sok. No: 3



Başlangıç Saati : 19.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 19.04.2017 21: 00: 00



Kategori : Ben ACZ



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır