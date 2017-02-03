Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem Bir-Sen) Genel Başkan Yardımcısı Medeni Sevinç ve beraberindekiler, Şırnak Belediyesini ziyaret etti.
Genel Başkan Yardımcısı Sevinç, Bem Bir-Sen Şırnak İl Başkanı Ahmet Temel, Memur Sen İl Temsilcisi Abdullah Çatı ve sendika üyeleri ile birlikte Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile İçişleri Bakanlığınca görevlendirilen Şırnak Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu'nu makamında ziyaret etti.
Ziyarette Sevinç, milli şair Mehmet Akif Ersoy'un tüm eserlerini içeren "Safahat" adlı kitabı Bedirhanoğlu'na hediye etti.
Sevinç, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, KHK ile göreve getirilen Şırnak Belediyesi'nde sendikal faaliyet yapma, çalışanların durumunu yerinde görmek için ziyarette bulunduklarını söyledi.
Bedirhanoğlu ise, yapılan ziyaretten memnun kaldığını belirterek sendika yetkililerine teşekkür etti.
Bem Bir-Sen'den Şırnak Belediyesine Ziyaret
Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem Bir-Sen) Genel Başkan Yardımcısı Medeni Sevinç ve beraberindekiler, Şırnak Belediyesini ziyaret etti.
Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem Bir-Sen) Genel Başkan Yardımcısı Medeni Sevinç ve beraberindekiler, Şırnak Belediyesini ziyaret etti.