Bem-Bir Sen'den Halk Oylaması Değerlendirmesi

Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir Sen) ve Uluslararası Emek Hareketi, 16 Nisan'da yapılan halk oylamasının sonuçlarını değerlendirdi.



Bem - Bir Sen Van Şubesinde gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında konuşan Bem - Bir Sen İl Başkanı Harun Altın, milletin yüzde 85'lik bir katılımla iradesini sandığa yansıtarak önemli bir demokratik süreci aştığını belirtti.



Halk oylaması sonucunun milletin birlik ve beraberliğinin bir göstergesi olduğunu anlatan Altın, "Milletimizin onayladığı yeni hükümet sisteminin, demokratik meşruiyeti genişleten, güçler ayrılığını pekiştiren, kalkınma ve ekonomik büyüme noktasında istikrarı sürekli hale getiren yeni bir dönemi başlatacağına inanıyoruz. Sonucun milletimize hayırlı olmasını diliyoruz."



16 Nisan halk oylamasıyla birlikte Türkiye'nin yeni bir döneme girdiğini dile getiren Altın, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Yeni dönemde artık kısır tartışmalar, politik çekişmeler bir kenara bırakılarak, ülkenin ekonomik kalkınma ve istikrarlı büyüme meselelerine odaklanılması gerekiyor. Emeğin karşılığının verildiği, milletin ekmeğinin büyütüldüğü, üretim ve refahın artırılması konusunda yoğun çabaların harcandığı bir süreci başlatmak zorundayız. Yeni dönemde milletimizin siyasi partilerden beklentisi, işsizlik sorununun çözülmesi, çalışanların haklarının iyileştirilmesi, toplumsal huzur ve refahın artırılmasını sağlayacak projeler üretilmesidir."