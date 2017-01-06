Belsin Kütüphanesi'nde Yenileme Çalışmaları

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, yenileme çalışmaları devam eden Belsin Kütüphanesi'nde incelemelerde bulundu.



Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, yenilenerek kapasitesi üç katına çıkarılan kütüphanenin bu ay sonunda hizmete sunulacağını söyledi.



Kütüphanenin engellilere de hizmet verecek hale getirildiğini aktaran Çelik, çalışmalar sonunda kütüphanenin yenilenen haliyle hizmet vermeye başlayacağını ifade etti.



Ayrıca, 300 kişi kapasiteli olacak kütüphanede, 10 bini basılı, 15 bini elektronik, 3 bini sesli olmak üzere toplam 28 bin kitap yer alacağı,100 ülkeden 60 dilde güncel gazete ve dergi veritabanına ulaşılabilecek kütüphanede ders çalışma üniteleri, bilgisayar odası, şifreli emanet dolapları, masaj koltukları, satranç bölümleri ve dinlenme alanları bulunacak.