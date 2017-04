Bellona'nın Yeni Ürünleri 'Yeni Bana Yeni Bellona' Sloganı ile Tanıtılıyor

'Yeni Bana Yeni Bellona' sloganı ile 2017 yılında da birbirinden güzel tasarımların tanıtıldığı reklam filmini yayınlayan Bellona, tüketicilerinin isteklerine en doğru şekilde yanıt vermeye devam ediyor.



Görselliği, yenilikçi bakış açısı ve ürün kalitesi ile her zaman kullanıcıların ilk tercihi olan Bellona, tarzıyla, farkıyla ve ruhuyla her anınızda yanınızda.



Hayatınıza girerek rahatlık anlayışınızı değiştirecek ürünlerini, "Yeni Bana Yeni Bellona" sloganı ile tüketicilerine sunan Bellona, yepyeni tasarımları, detaylarındaki özeni ve tarzınızı yansıtacak rengarenk seçenekleri ile yaşam alanınızı güzelleştirecek.



Her bir detayın birbiri ile uyumu dikkate alınarak tasarlanan ürünler hayatı renklendirerek evinizin hikayesini yeniden yazacak, eşsiz tasarımı, şıklığı ve fonksiyonelliği ile de hayatınızı kolaylaştıracak.



Koltuk takımı, yatak odası ve yemek odasından oluşan Angel ve Lantes grupları, misafirlerinizi kendine hayran bırakırken, evinize katacağı sıcak bir doğallık ile sevdiklerinizi bir arada tutacak.



Avangart tarzda üretilen Angel grubu, fildişi renginin ahengi ile benzersiz bir görsellik sunarken, ergonomik tasarımı ile kullanıcılarının hayatlarını kolaylaştırıyor.



Dostlarınız ile birlikte keyifli yemekler geçirmeniz için tasarlanan Angel Yemek Odası en güzel anlarınızın şahidi olurken, ayak yapısından gardırop çekmecelerine kadar tüm ayrıntısında ince işçiliğini yansıtan Angel Yatak Odası takımı huzurlu bir gece geçirmenize yardımcı oluyor. Estetiğe önem verenler için tasarlanan Angel Koltuk takımı ise hoş sohbetlerinizi rahatlığı ile süslüyor.



Yeni yuvaların mimarı olan Lantes grubu ise modern lazer uygulamaları ile sadeliğin asaletini yansıtarak estetik ve rahatlığı bir arada sunuyor.



Derin uykular için tasarlanan Lantes Yatak Odası odanızda yenilikçi bir duruş sergilerken, Lantes Yemek Odası ceviz ve fildişi renkleri ile odanızda şık bir hava kazandırmakta, Lantes Koltuk Takımı ise birbirinden canlı renkleri ile evinize enerji katmaktadır. - KAYSERİ