Bellona Agü Spor Play Off'a Kaldı

BELLONA AGÜ Spor, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin normal sezonundaki son maçında İstanbul Üniversitesi'ni deplasmanda 33 sayı farkla 81-48 yenerek play off'a kaldı.



Kayseri ekibi maça, Ayşegül Günay, Chelsea Gray, Şaziye İvegin Üner, Mirna Mazic, Lara Sanders beşiyle çıktı. Rakibi karşısında baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan kırmızı beyazlı ekip ilk çeyreği 20-16, devreyi 43-28, üçüncü çeyreği 60-39, maçı da 33 farkla 81-48 kazanarak ligdeki 26'ncı maçında 19'uncu kez galibiyete ulaştı.



Bellona AGÜ Spor'da, Sanders 17 sayı 6 ribaund 3 blok, Chelsea Gray 12 sayı 4 ribaund 4 asist, Janset Sayım 12 sayı, Gizem Sezer 11 sayı 12 ribaund ile öne çıkan isimler oldu. Kayseri ekibi bu skorla birlikte normal sezonu 4'üncü sırada tamamlayarak play off'a kaldı.



- Kayseri