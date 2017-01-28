Bellona Agü Spor, İstanbul'dan Galip Dönüyor

Bellona AGÜ Spor, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 15. haftasında konuk olduğu Beşiktaş'ı 82-76 mağlup etti.



Kayseri ekibi Akatlar Arena'daki maça, Chelsea Gray - Tanisha Wright - JelenaDubljevic - Lara Sanders - AnnWauters beşiyle çıktı.



Maçin ilk çeyreğini 25-16, devreyi 43-34, üçüncü çeyreği de 58-57 önde tamamlayan kırmızı-beyazlı ekip, son çeyrekte de skordaki üstünlüğünü sürdürerek sahadan 82-76'lık skorla galip ayrıldı.



Bellona AGÜ Spor'da,AnnWauters 20 sayı 8 ribaund, JelenaDubljevic 19 sayı 3 ribaund 2 asist, ChelseaGray 18 sayı 7 ribaund 6 asist 2 top çalma, Tanisha Wright 9 sayı 7 ribaund 7 asist, Lara Sanders 8 sayı 4 ribaund 2 asist 2 top çalma kaydetti.



Kırmızı-beyazlı ekip 16. haftada ise sahasında Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni konuk edecek. - KAYSERİ