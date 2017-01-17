Bellona Agü Spor Fransa Deplasmanında

EUROCUP Women'da grubunu yenilgisiz lider olarak tamamlayan Bellona AGÜ Spor, son 16 turu ilk maçında Fransız ekibi Cavigal Nice Basket ile deplasmanda karşılaşacak.



Grup aşamasını 4 galibiyet ve 2 yenilgiyle 2'nci sırada tamamlayan Cavigal Nice Basket ile Bellona AGÜ Spor arasındaki karşılaşma 19 Ocak Perşembe günü Salle Leyrit Spor Salonu'nda oynanacak. İki takım 25 Ocak Çarşamba günü ise Kayseri'deki Kadir Has Spor ve Kongre Merkezi'nde rövanş karşılaşması için sahaya çıkacak.



- Kayseri