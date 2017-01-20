Bellona Agü Spor, Fransa'da 28 Sayı Farkla Kazandı

Bellona AGÜ Spor, Euro Cup Women Son 16 Turu ilk maçında Fransız ekibi Cavigal Nice Basket deplasmanında 28 sayı farkla 78-50 galip geldi.

Bellona Agü Spor, Fransa'da 28 Sayı Farkla Kazandı

Bellona AGÜ Spor, Euro Cup Women Son 16 Turu ilk maçında Fransız ekibi Cavigal Nice Basket deplasmanında 28 sayı farkla 78-50 galip geldi.

Kayseri ekibi karşılaşmaya, Chelsea Gray - Tanisha Wright - Jelena Dubljevic - Mirna Mazic ve Ann Wauters beşiyle çıktı.

Kırmızı-beyazlı ekip karşılaşmanın başlangıcıyla birlikte oyun üstünlüğünü rakibine kabul ettirerek ilk çeyreği 27-9, devreyi 52-25, üçüncü çeyreği 70-40, maçı da 78-50'lik skorla galip tamamlayarak turu geçme adına önemli bir avantaj yakaladı.

Bellona AGÜ Spor'da, Chelsea Gray 19 sayı 7 ribaund 6 asist 2 top çalma, Mirna Mazic 13 sayı 3 ribaund 2 asist, Şaziye İvegin Üner 11 sayı, Tanisha Wright 10 sayı 8 asist 3 top çalma 2 ribaund, Jelena Dubljevic 10 sayı 2 asist, Ann Wauters 7 sayı 9 ribaund 2 top çalma 2 asistle oynadı.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması ise 25 Ocak Çarşamba günü saat 19.00'da Kadir Has Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanacak. - KAYSERİ

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