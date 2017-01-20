Bellona Agü Spor, Fransa'da 28 Sayı Farkla Kazandı

Bellona AGÜ Spor, Euro Cup Women Son 16 Turu ilk maçında Fransız ekibi Cavigal Nice Basket deplasmanında 28 sayı farkla 78-50 galip geldi.



Kayseri ekibi karşılaşmaya, Chelsea Gray - Tanisha Wright - Jelena Dubljevic - Mirna Mazic ve Ann Wauters beşiyle çıktı.



Kırmızı-beyazlı ekip karşılaşmanın başlangıcıyla birlikte oyun üstünlüğünü rakibine kabul ettirerek ilk çeyreği 27-9, devreyi 52-25, üçüncü çeyreği 70-40, maçı da 78-50'lik skorla galip tamamlayarak turu geçme adına önemli bir avantaj yakaladı.



Bellona AGÜ Spor'da, Chelsea Gray 19 sayı 7 ribaund 6 asist 2 top çalma, Mirna Mazic 13 sayı 3 ribaund 2 asist, Şaziye İvegin Üner 11 sayı, Tanisha Wright 10 sayı 8 asist 3 top çalma 2 ribaund, Jelena Dubljevic 10 sayı 2 asist, Ann Wauters 7 sayı 9 ribaund 2 top çalma 2 asistle oynadı.



İki takım arasındaki rövanş karşılaşması ise 25 Ocak Çarşamba günü saat 19.00'da Kadir Has Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanacak. - KAYSERİ