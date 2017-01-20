Bellona Agü Spor'da Galibiyet Sevinci

BELLONA AGÜ Spor, EuroCup Women Son 16 Turu ilk maçında Fransız ekibi Cavigal Nice Basket'i deplasmanda 28 sayı farkla 78-50 yenmesi, taraftarı arasında sevinç yarattı.



Deplasmanda oynamasına karşın, maçın ilk dakikalarından itibaren rakibine üstünlük sağlayan Bellona AGÜ Spor, bu üstünlüğünü maç sonuna kadar sürdürdü ve deplasmanda galip gelmenin mutluluğunu yaşadı.



İki takım arasındaki rövanş karşılaşması ise 25 Ocak Çarşamba günü saat 19.00'da Kadir Has Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanacak.



- Kayseri