Bellona Agü Spor-Beşiktaş: 65-58





SALON: Atatürk



HAKEMLER: Mehmet Serdar Ünal (x), Tahsin Uzun (x), Ozan Gönen (x)



BELLONA AGÜSPOR: Wauters (xxx)8, Dila (xx), Ayşegül (xxx)7, Chelsea Gray (xxx)14, Şaziye (xxx)9, Sanders (xxx)10, Gizem (xx)2, Wright (xxx)15



BEŞİKTAŞ: Kübra İrem (xxx)15, Zellous (xxx)11, Burcu (x), Esra (x), Harding (xxx)16, Perovanovic (x)5, Mehtap (x)2, Sevgi (x), Stokes (xx)9



1.PERİYOT: 18-12



2.PERİYOT: 34-31



3.PERİYOT: 57-43



BELLONA AGÜ Spor Kadınlar Basketbol Süper Ligi play off ilk maçında Beşiktaş'ı kendi sahasında 65-58'lik sonuçla yenerek rövanş maçı öncesi avantaj yakaladı.



Maça kontrollü başlayan ev sahibi takım ilk periyodu 6 sayı farkla önde kapadı: 18-12.



İkinci periyoda Bellona AGÜ Spor sayı ile başladı. Daha sonra oyuna ortak olan Beşiktaş farkı azaltarak önce skoru dengeledi sonra öne geçti. Periyodun son saniyelerinde sayılar bulan ev sahibi Bellona AGÜ devreye 3 sayı önde girdi: 34-31.



Üçüncü periyotta özellikle Şaziye'nin üçlük atışları ile farkı açan Bellona AGÜ Spor son periyoda 14 sayı farkla önde başladı: 57-43.Dördüncü periyoda üçlük atışı ile başlayan Bellona AGÜ Spor farkı korudu ve müsabakayı 65-58'lik sonuçla kazanarak pazartesi günü İstanbul'da oynanacak olan rövanş maçı öncesi avantaj yakaladı.



FOTOGRAFLI - Kayseri