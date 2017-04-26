Bellona Agü Spor-Beşiktaş: 57 - 64
SALON: Kadir HasHAKEMLER: Aytuğ Ekti (x), Fazilet Gülter (x), Polat Parlak (x)BELLONA AGÜSPOR: Wauters (xx) 10, Dila (x) 3, Ayşegül (x) 2, Dubljevic (x) 2, Chelsea Gray (x) 7, Şaziye (x) 7, Sanders (x) 8, Gizem (x), Wright (xxx) 18BEŞİKTAŞ: Kübra İrem (xx), Zellous (xxx) 15, Burcu (xx), Esra...
SALON: Kadir Has
HAKEMLER: Aytuğ Ekti (x), Fazilet Gülter (x), Polat Parlak (x)
BELLONA AGÜSPOR: Wauters (xx) 10, Dila (x) 3, Ayşegül (x) 2, Dubljevic (x) 2, Chelsea Gray (x) 7, Şaziye (x) 7, Sanders (x) 8, Gizem (x), Wright (xxx) 18
BEŞİKTAŞ: Kübra İrem (xx), Zellous (xxx) 15, Burcu (xx), Esra (xx) 6, Harding (xxx) 17, Perovanovic (xxx) 18, Meltem (xx), Mehtap (xx) 3, Stokes (xx) 5
1.PERİYOT: 10 - 15
2.PERİYOT: 22 - 33
3.PERİYOT: 33 – 45
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi Play-Off Çeyrek Final üçüncü maçını kazanarak seriyi 2-1'e getiren Beşiktaş, adını son dört takım arasına yazdırdı.
Karşılıklı sayılar ile başlayan karşılaşmada periyodun sonlarına doğru oyun kontrolünü ele alan Beşiktaş, ilk periyodu 5 sayı önde tamamladı: 10-15. İkinci periyoda seri ile başlayan Beşiktaş, periyot ortasında farkı çift haneli sayılara çıkarttı. Farkı koruyan Beşiktaş, evsahibi Bellona AGÜ Spor karşısında devreye 11 sayı farkla önde başladı: 22-33. Üçüncü periyotta Kayseri takımının ataklarını kesmeyi başaran siyah beyazlılar, son periyoda 12 sayı önde başladı: 33- 45. Dördüncü periyotta farkı 7 sayıya kadar indiren Bellona AGÜ Spor, mağlup olmaktan kurtulamadı: 57-64.
Bellona AGÜ Spor sezona çeyrek finallerde veda ederken, Beşiktaş yarı finallere yükseldi.
- Kayseri