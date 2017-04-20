Bellona Agü, Normal Sezonu Galibiyetle Tamamladı

Bellona AGÜ Spor, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin normal sezonundaki son maçında İstanbul Üniversitesi'ni deplasmanda 33 sayı farkla 81-48 yendi.



Kayseri ekibi maça, Ayşegül Günay - ChelseaGray - Şaziye İvegin Üner - MirnaMazic - Lara Sanders beşiyle çıktı.



Rakibi karşısında baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan kırmızı-beyazlı ekip ilk çeyreği 20-16, devreyi 43-28, üçüncü çeyreği 60-39, maçı da 33 farkla 81-48 kazanarak ligdeki 26. maçında 19. kez galibiyete ulaştı.



Bellona AGÜ Spor'da, Sanders 17 sayı 6 ribaund 3 blok, ChelseaGray 12 sayı 4 ribaund 4 asist, Janset Sayım 12 sayı, Gizem Sezer 11 sayı 12 ribaund ile öne çıkan isimler oldu.



Kayseri ekibi bu skorla birlikte normal sezonu 4. sırada tamamlayarak play-off'a kaldı. - KAYSERİ