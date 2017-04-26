Bella Thorne'un Yeni Piercingleri



Oyuncu Bella Thorne'un, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ile piercingleri ortaya çıktı.







Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ABD'li oyuncu Bella Thorne, paylaşımları konusundaki cesaretini bir üst noktaya taşıdı.







Instagram hesabından takipçileriyle bol bol selfie paylaşan 19 yaşındaki oyuncu, bu sayede göğsünün ucuna taktığı piercingini de göstermiş oldu.Geçtiğimiz pazartesi yaptığı paylaşımları takipçileri tarafından büyük beğeni alan Bella Thorne, birlikte olduğu ünlü oyuncularla da haber oluyor.