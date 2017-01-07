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Belgrad Ormanı'nda "Dizi Ekibi Mahsur Kaldı" Hareketliliği

Belgrad Ormanı'nda "Dizi Ekibi Mahsur Kaldı" Hareketliliği

Haber-Kamera: Ümit TÜRK İstanbul / DHABelgrad Ormanı'na çekim yapan dizi ekibinin yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldığı ihbarı üzerine kurtarma ekipleri harekete geçti.

Belgrad Ormanı'nda 'Dizi Ekibi Mahsur Kaldı' Hareketliliği

Haber-Kamera: Ümit TÜRK İstanbul / DHA

Belgrad Ormanı'na çekim yapan dizi ekibinin yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldığı ihbarı üzerine kurtarma ekipleri harekete geçti.

"İçerde" dizisi oyuncularından Nebil Sayın, sosyal medya hesabından "80 kişi 20 araç 8 saattir Belgrad Ormanı'nda mahsuruz. Araçlar kara saplandı, yakıtımız bitiyor" yazdı. Sosyal medyadan yazılanlar ve telefon ihbarı üzerine AKUT da kurtarma çalışmalarına başladığını belirtti. Öte yandan kar kalınlığının artması üzerine Sarıyer Belediyesi'ne ait araçlar da Belgrad Ormanı'na giden yolu trafiğe kapattı.

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