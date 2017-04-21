Belek Turizm Merkezinin Sıradışı Misafiri

BEKİR BEKTAŞ - Belek turizm merkezindeki Gloria Hotels & Resorts'a ait Gloria Golf Kulübünün açık restoran bölümünde müşterilerin masalarına kadar yaklaşarak kendisine atılan kuruyemişleri yiyen sincap, otel personeli ve müşterilerin ilgi odağı oldu.



Golf sahasının restorana yakın bölümündeki ağaçlardan birine yuva yapan ve zaman zaman yuvasından çıkarak restoran bölümüne gelen sincap, şaşkın bakışlar arasında masalara kadar yanaşıyor.



Otel çalışanlarının kuruyemiş ve yiyecek vermesi dolayısıyla insanlara alışan, ardından müşterilere de yaklaşan sincap, zaman zaman ayakları üzerine dikelerek, bazen de masaya doğru uzanarak müşterilerin ilgisini çekmeye çalışıyor.



Kendisine atılan ceviz, fındık, fıstık gibi yiyecekleri hızlı hareketlerle alan ve uzaklaşma gereği duymadan yiyen sincap, daha sonra yuvasının bulunduğu ağaca tırmanarak bir süre gözden kayboluyor.



Hayvanlar doğal hayatını sürdürüyor



Gloria Golf Kulübü Operasyon Şefi Nuh Pehlivanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, golf kulübünün kurulu olduğu alanın yapısı itibarıyla doğal yaşamın sürmesine ve hayvanların barınmasına müsait olması dolayısıyla birçok hayvana ev sahipliği yaptığını belirtti.



Bu hayvanlar arasında sincapların da bulunduğunu kaydeden Pehlivanlı, otel personelinin tüm hayvanlara olduğu gibi sincaplara da özenle yaklaştığını ve zarar görmemeleri için çalıştıklarını dile getirdi.



Otel çalışanlarının bazen artan kuruyemişlerden, bazen de ekmek kırıntılarından verdiği bir sincabın insanlara alıştığını ve sıklıkla restoran bölümüne gelerek çalışanlar ve müşterilerle iletişim kurduğunu anlatan Pehlivanlı, şöyle konuştu:



"Sincap masalara kadar yaklaşıyor. Onlar da kuruyemiş, ekmek kırıntısı gibi yiyecekler veriyorlar. Yabani bir hayvan olan ve ürkeklikleriyle bilinen sincap gibi bir hayvanın, bazen müşterilerin omzunda yemek yediğine şahit oluyoruz. Gloria Hotels olarak sadece sincaplara değil, nesli tükenmekte olan kuş türlerinin, deniz kaplumbağaları caretta carettaların da doğal yaşam alanlarına saygı gösteriyoruz. Onları elimizden geldiği kadar rahatsız etmemeye çalışıyoruz."



Müşterilerin yakınlarına kadar gelen sincap karşısında önce şaşkınlık yaşadığını, ardından alışıp beslediklerini dile getiren Pehlivanlı, kendilerine en çok "Bunu nasıl başardınız?" sorusunun yöneltildiğini kaydetti. Pehlivanlı, kendilerinin de sevgi ve doğaya saygının bu portreyi oluşturduğundan bahsettiklerini ifade etti.