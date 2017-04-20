Belek'te Pulkkanen Rüzgarı

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen 200 bin Euro toplam ödüllü Turkish Airlines Challenge, Gloria Golf Kulübü'nde başladı. Organizasyonun ilk gününde dokuzu Türk, 30'u aşkın ülkeden 156 oyuncu sahaya çıktı. Turnuvanın ilk raundunda Finli Tapio Pulkkanen -10'la günün lideri oldu.



Turkish Airlines Open'ın ardından ülkemizde düzenlenen en büyük golf organizasyonu olma özelliğini taşıyan Turkish Airlines Challenge, Antalya Belek'teki Gloria Golf Kulübü'nün yeni sahasında başladı. 30'u aşkın ülkeden toplam 156 oyuncunun katıldığı Turkish Airlines Challenge'ın ilk raundunda beşi amatör toplam dokuz Türk oyuncu sahaya çıktı. Mustafa Hocaoğlu, Ali Altuntaş, Koray Varlı, Ediz Kemaloğlu profesyonel, Leon Açıkalın, Berk Çelik, Mutlu Güner, Mehmet Çoban ve Jae Woo Shim de amatör olarak Türkiye'yi temsil etti. Turnuvanın ilk raundunda Finli Tapio Pulkkanen sahayı 62 vuruşla (-10) ile dönerek liderliğe yerleşti. Uzun vuruşlarıyla dikkat çeken genç oyuncu bir eagle, 10 birdie, iki bogey yaptığı ilk raundda Gloria Yeni Saha'nın en iyi skorlarından birine imza attı. Martin Ovesen, Julien Guerrier, Jan Cafourek ve Ashton Turner -7'yle ikinciliği, dört oyuncu ise üçüncülüğü paylaştı. Türk sporcular arasında ilk günün en iyi skorunu -2'yle Mustafa Hocaoğlu yaptı.



Challenge Tour'da yılın ikinci turnuvası olarak oynanmaya başlayan turnuvada toplam 2200 bin euro para ödülü dağıtılacak. 21 Nisan Cuma günü oynanacak 2. raundun ardından ilk 60 sırada olan sporcular büyük ödül için mücadele edecekler.



(İHA)