Belek'te Golf Heyecanı Başlıyor

ANTALYA'nın Serik İlçesi'nde bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek toplam 200 bin Euro ödüllü Turkish Airlines Challenge Golf Turnuvası yarın başlayacak.



Turkish Airlines Open'ın ardından Türkiye'de düzenlenen en büyük golf organizasyonu olma özelliğini taşıyan Turkish Airlines Challenge, 20-23 Nisan tarihleri arasında Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Gloria Golf Kulübü'nün yeni sahasında düzenlenecek.



Avrupa Turu'nun alt organizasyonu olma özelliğini taşıyan Challenge Tour'da yılın ikinci turnuvası olarak oynanacak turnuvada toplam 200 bin Euro para ödülü dağıtılacak.



30'u aşkın ülkeden toplam 156 oyuncunun katılacağı Turkish Airlines Challenge'da 5'i amatör toplam 9 Türk oyuncu sahaya çıkacak. Mustafa Hocaoğlu, Ali Altuntaş, Koray Varlı, Ediz Kemaloğlu profesyonel, Leon Açıkalın, Berk Çelik, Mutlu Güner, Mehmet Çoban ve Jae Woo Shim de amatör olarak Türkiye'yi temsil edecek.



Avrupa'nın en yetenekli genç oyuncularını buluşturan organizasyonda turnuvayı bundan önceki yıllarda şampiyon olarak bitiren Galli Oliver Farr, Rhys Davies ve Clement Sordet de mücadele edecek. Kariyerinde 6 Avrupa Turu zaferi bulunan, 2011 Dubai Dünya Şampiyonası galibi ünlü İspanyol oyuncu Alvaro Quiros da Gloria Golf Kulübü'ndeki turnuvada sahaya çıkacak.



Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, dördüncü kez düzenlenecek turnuvanın Challenge Tour takviminde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Challenge Tour'daki mücadelenin Avrupa Turu kadar zorlu olduğunu aktaran Ağaoğlu, "Son üç şampiyonun burada olması bunu en iyi şekilde gösteriyor. Böyle bir atmosferde 9 oyuncumuz da sahaya çıkarak tecrübe kazanacak. Bu organizasyonlar Belek'in golf destinasyonu olarak tanıtılmasına da büyük katkısağlıyor" diye konuştu.



- Antalya