Belediyeye Kızan Meclis Üyeleri Kar Temizliği Yaptı

Edirne'de AK Parti Uzunköprü İl Genel Meclis Üyesi Nedret Akbulut, Uzunköprü Belediyesinin yeteri kadar karla mücadele etmediğini öne sürerek ilçedeki pazar yerinde kar temizliği yaptı.



Akbulut, ilçede etkili olan kar yağışının ardından karla kaplanan pazar yerinin belediye ekipleri tarafından temizlenmediğini öne sürdü. Uzunköprü Belediye Meclis üyeleriyle pazar yerine gelen Akbulut, küreği eline alıp kar küreme çalışması yaptı.



Uzunköprü Belediyesine eleştiriler yönelten Akbulut, "Kar temizlenmemiş ve olduğu gibi duruyor. Pazar yerine gelip esnafımızla sohbet ettik. Hepsi öfkeli bu duruma. Hele hele alışverişe gelen vatandaşlarımız yürümekte güçlük çekiyorlar. Ayaklar su olmuş, kapalı pazarın üstünü de gezdik, durum içler acısı. Bizim insanımız bunları hak etmiyor. Bu görüntüler ilçemize yakışmıyor. Tarihi Uzunköprü ilçemizde bunlar bizi ve halkımızı rahatsız ediyor. Çare değişim, onun adı da AK Parti belediyeciliği" ifadelerini kulandı.