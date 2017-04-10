Belediyenin Satın Aldığı Otel Tadilattan Geçiriliyor

Ahlat Belediyesince satın alınan Selçuklu Oteli'nde, tadilat çalışmaları sürüyor.



Kaymakam Bülent Tekbıyıkoğlu ve Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, otelde yürütülen tadilat çalışmalarını inceledi.



Çalışmalar hakkında bilgi alan Çoban, tamamen Belediyeye ait olan Selçuklu Oteli'ni halkın hizmetine sunmak için çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.



Otelin ilçenin konaklama sorununa önemli katkı sağlayacağını bildiren Çoban, tadilat çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağını belirtti.