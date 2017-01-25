Belediyenin "Kar Timleri" İş Başında

Erzurum'da büyükşehir belediyesine bağlı "kar timleri"nin karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.



Erzurum Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, kentte kar yağışının halen etkili olduğu anımsatılarak, büyükşehir belediyesinin kar timlerinin, kar yağışı ve dondurucu soğuğa rağmen kar küreme ve tuzlama çalışmasına devam ettiği belirtildi.



Kar timlerinin mesai gözetmeksizin karla kaplı yolları ulaşıma açmak için çalıştığı aktarılan açıklamada, ekiplerin 675 personel ve 172 iş makinesi ile ana ve ara arterler başta olmak üzere cadde, sokak ile araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelere ağırlık verdiği ifade edildi.



Açıklamada, bin 335 mahalle ve bağlı yerleşim yerlerindeki 5 bin 530 kilometrelik yol ağında görev yapan "kar timleri"nin araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgeleri kardan temizlediği kaydedildi.