Belediyenin Eğitim Atağına Velilerden Destek

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) gereği görevlendirme yapılan Gercüş İlçe Belediyesinin, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle başlatılan ve tüm okullarda uygulanan "Gercüş Okuyor Projesi" kapsamında veliler de öğrencilerle bir saat kitap okuyor.



KHK kapsamında Gercüş Belediyesi Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Ünal Koç, ilçede kitap okuma kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla projeyi uygulamaya koyduklarını söyledi.



Koç, "İlçemiz daha nice Mehmet Şimşekler, nice başbakan yardımcıları ve bakanlar çıkaracaktır. Kitap okumayı evlere taşımaya gayret göstereceğiz. Velilerin katılımıyla projenin hedeflerine ulaşacağına inanıyorum." dedi.



Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Edip Ekmen de projeyi daha fazla anlamlandırmak, farkındalık yaratmak, kitaba karşı olan ilgiyi artırmak amacıyla haftanın bir günü velileri kitaplarıyla okula davet ettiklerini, velilerin bir ders saatinde idareciler, öğretmenler ve öğrencilerle bir arada kitap okuduğunu bildirdi.



Ekmen, "Bu yaştaki çocuklarımız için anne baba ve öğretmen rol model. Öğrencilerde olumlu etki yaratılacağını düşündüğümüzden dolayı bu etkinliği başlattık. Velilere katılımından dolayı teşekkür ediyoruz." diye konuştu.



Velilerden Filiz Gürsoy ise çocukların okumaya karşı ilgilerini artırabilmek için etkinliğe severek katıldığını ifade etti.



Kitap okumanın çok güzel olduğunu anlatan veli Nuri Gezer, çocukların geleceği ve örnek olabilmek için etkinliğe destek verdiğini kaydetti.