Belediyenin Arabasını Çalan Zanlı Yakalandı

Bodrum Belediyesine ait kamyoneti kaçıran şüpheli yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Bodrum Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bodrum Belediyesine ait 48 BT 842 resmi plakalı kamyonetin kaçırıldığı ve İçmeler bölgesine seyrettiği ihbarı üzerine harekete geçti.



Polis, yaptığı takip sonucu kısa sürede aracı Atatürk Caddesi'nde durdurdu.



Yakalanan ve eski bir belediye personeli olduğu öğrenilen H.S. (39) polis merkezine götürüldü.



Belediyeye ait kamyonet olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından, belediye görevlilerine teslim edildi.



Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.