Belediyenin 40 bin liralık ses sistemi çalındı

Olayla ilgili gözaltına alınan zanlılardan biri tutuklandı



MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde Kızkalesi eski belediye binasındaki yaklaşık 40 bin lira değerindeki ses sistemlerinin çalınmasına dair yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 21 Nisan Cuma günü Kızkalesi Polis Merkezine, Erdemli Belediyesi tarafından, Kızkalesi eski belediye binasındaki yaklaşık 40 bin lira değerindeki ses sistemlerinin çalındığı müracaatında bulunuldu.

Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevlilerince ses sistemlerinin geçtiğimiz mart ayı içinde çalındığı belirlendi. Ses sistemlerinin bir kısmının A.Ç. isimli şahısta olduğu bilgisine ulaşan polis, küçük yaştaki G.C.T, A.D. ve T.D. adlı

Şahısların da konuyla ilgisinin olduğunu tespit etti

Zanlıların ifadesine başvuran polis, ses sistemlerinin 2 iş yerine bir kısmının 1200 liraya, bir kısmının 2500 liraya satıldığını, bir bölümünün ise Silifke'ye bağlı Narlıkuyu bölgesinde deniz kıyısına atılmış olduğunu belirledi.

Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma sürdürülürken, zanlılardan A.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ele geçirilen ses sistemleri ise Erdemli Belediye Başkanlığı yetkililerine teslim edildi.