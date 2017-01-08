Belediyeler, Sokak Hayvanlarını Unutmadı

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle beslenme ve barınma zorluğu yaşayan sokak hayvanları için belediyelerin çalışmaları devam ediyor.



Kentte kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğünce, ormanlık alanlar başta olmak üzere, birçok bölgeye mama ve yem bırakıldı. Tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyan hayvanlar da veteriner hekim kontrolü altında tedavi edildi.



Bağcılar'da sahipsiz kedi ve köpekler, Bağcılar Belediyesi Hayvan Barınma ve Müşahede Merkezi'nde koruma altına alındı. Merkeze getirilen sokak hayvanları sağlık kontrolünden geçirilerek, beslenme ihtiyaçları karşılandı.



Fatih Belediyesi ekipleri, kar yağışı sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları ve kuşların beslenmesi için ilçede belirli bölgelere yem ve mama bıraktı.



Kağıthane Belediyesi ekipleri, kedi ve köpek evlerinde, hayvanlar için hazırlanan özel besleme noktalarında ve ilçeye sınır orman arazilerinde, yemleme çalışmaları yaptı. Ekipler yaralı veya soğuk nedeniyle hastalanma riski taşıyan hayvanları da rehabilitasyon merkezine götürdü.



Maltepe Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokak hayvanlarının beslenmesi için belirli noktalara mama bıraktı.



Kartal Belediyesi ekiplerince ilçedeki farklı noktaların yanı sıra, Aydos Ormanı ve Uğur Mumcu Mahallesi'ne soğuk hava şartları nedeniyle açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalan sokak hayvanları için 40 ton kuru mama bırakıldı.



Kentteki diğer ilçe belediyeleri de sokak hayvanlarının olumsuz hava koşullarıyla mücadele edebilmesi için yemleme çalışmaları yaptı.