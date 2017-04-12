Belediyeden Yeni Evlenen Çiftlere Anlamlı Hediye

İçişleri Bakanlığı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Siirt Belediyesince başlatılan uygulama ile evlenen çiftlere "Evliliğe İlk Adım" paketi veriliyor.





Siirt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Yardımcısı Ceyhun Dilşad Taşkın'ın belediyede hayata geçirdiği uygulama ile yeni evlenen çiftlere "Evliliğe İlk Adım" temalı hediye paketlerini dağıtmaya başladı.





Taşkın, sosyal belediyecilik projesi kapsamında, çalışmalarının tüm hızla sürdüğünü söyledi.





İnsan odaklı projelerle dikkatleri üzerine çeken Siirt Belediyesi, yeni bir çalışma ile yeni evlenen çiftlere sembolik ama manevi değeri büyük olan hediye paketleri dağıttığını kaydetti.



Evlenen çiftlere, içinde Kuran-ı Kerim, ilmihal, seccade ve aile hayatını anlatan kitap takdim ettiklerini kaydeden Taşkın, şöyle konuştu:





"Belediyemiz tarafından yeni uygulamaya konulan "Evliliğe İlk Adım" paketlerinin dağıtımına başladık, hediye paketleri evlenecek tüm çiftlere dağıtılacaktır. Buradaki amacımız, çiftlerimizin az da olsa mutluluklarına mutluluk katmaktır. Hediyemiz semboliktir fakat manevi öneminin yüksek olduğunu düşünüyorum. Bu tür insan odaklı çalışmalarımız devam edecektir."



Siirt Belediyesi Nikah Memuru Bayram Acar tarafından nikahları kıyılan Kübra Özdemir, Mahfuz Oysal, ve Saliha Koceman ile Ali Yıldırım çiftlerine evlilik cüzdanlarının yanında Siirt Belediyesi tarafından hazırlanan hediye paketleri hediye edildi.





Kübra Özdemir ve Mahfuz Uysal çifti uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek belediye yetkililerine teşekkür ettiler.