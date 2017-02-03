Belediyeden Yaşlılara Kreş Hizmeti

Konyaaltı Belediyesi tarafından hayata geçirilen, yaşlılar kreşi ve kadınlar sanat lokali inşaatı tamamlandı.



Konyaaltı Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yaşlıların gündüz vakit geçirip, akşam da evlerine geri dönmeleri prensibiyle oluşturulan yaşlılar kreşi ile kadınlar sanat lokali inşaatları tamamlanırken, çevre düzenlemelerine başlandı.



Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kreş ve lokalin çevre düzenlemesinde sona geldiklerini bildirdi.



Böcek, açıklamasında, "Özellikle çalışan aileler, gündüz saatlerinde zaman ayırmakta güçlük çektikleri büyüklerini yaşlılar kreşi ve kadınlar sanat lokaline bırakabilecekler. Gündüz saatleri içinde birçok etkinliğin yer aldığı kreşimizde, büyüklerimiz sosyalleşip keyifli zaman geçirebilecekler. Böylece çalışmak durumunda olan yetişkinler de gönül rahatlığıyla işe gidebilecekler." ifadesini kullandı.



Projenin yaklaşık 5 milyon liraya mal olduğunu ifade eden Böcek, açıklamasında şunları kaydetti:



"30 Mart 2014 yerel seçimleri öncesi söz verdiğimiz projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. Bu projelerden biri olan Yaşlılar Kreşi ve Kadınlar Sanat Lokalinin inşaat çalışmalarını tamamladık. Bu projenin içerisinde 200 kişilik konferans salonu, el sanatları atölyeleri, müzik, bilgisayar ve yabancı dil gibi derslikler, kütüphane, ilk yardım odaları, çatı bahçesi ve çocuk oyun salonları da bulunuyor. Çatı katında oluşturulacak bahçe ile de kadınlarımız ders aralarında ferah nefes alabilecekler."