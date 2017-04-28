Belediyeden Yahya Kaptan'da Budama Eğitimi

İzmit Belediyesi tarafından Yahya Kaptan Mahallesinde budama eğitimi verildi.



İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünden peyzaj mimarı Abdullah Kalkan tarafından verilen budama eğitimine Yahya Kaptan Toplu Yapı Yönetimi, ada, bina yöneticileriyle bahçıvanlar katıldı. Yaklaşık 100 kişinin katıldığı eğitimde budama zamanı, çeşitleri, budama şekilleri, budamada dikkat edilecek hususlar, budama sonrası budanan kısımların stoklanması ve alandan uzaklaştırılması yöntemleri gibi konular anlatıldı. Eğitimde ibreli ağaçlarda görülen Çamkese böceği ile mekanik (budama) ve biyolojik mücadele edilmesi konularında da karşılıklı görüş alış verişinde bulunuldu. Katılımcılar, eğitim için İzmit Belediyesi'ne teşekkür ettiler. - KOCAELİ