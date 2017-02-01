Belediyeden Vatandaşlara Sıcak Çorba

Samsun'un İlkadım ilçesinde belediye tarafından 5 bin kişiye çorba dağıtıldı.



Samsun'da 3 gündür devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle tramvay çalışmazken, ulaşımda büyük aksamalar yaşandı. İlkadım Belediyesi, sabah erken saatlerinden itibaren yürüyerek işine gitmek zorunda kalan vatandaşlara, ilçenin 10 farklı yerinde kurduğu çadırlarda çorba ikramında bulundu.



İlkadım Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Özcan Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar olduğunu, bu nedenle vatandaşların işine gitmek için erkenden evlerinden çıktıklarını söyledi.



İlçede farklı yerlerde 5 bin kişiye sıcak çorba dağıttıklarını bildiren Yılmaz, "Soğukta işe gitmek zorunda olan vatandaşlarımızla çorbamızı paylaştık. Durumu iyi olmayan, hasta vatandaşlarımıza yıl boyunca sıcak yemek ikramımız oluyor. Bugün de vatandaşlarımızın sabah erkenden evden kahvaltı yapmadan çıktıklarını düşünerek, insan hareketinin fazla olabileceği noktalarda çorba ikramında bulunduk." ifadelerini kullandı.