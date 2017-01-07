Belediyeden Suriyelilere Yardım

Güroymak Belediyesi, Suriyelilere yardım kampanyası başlattı.



İç İşleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile belediye başkan vekili olarak atanan Kaymakam Ufuk Özen Alibeyoğlu, yaptığı açıklamada, ülkemize sığınan Suriyeli mülteci kardeşlerimize her hususta yardım ve destek sağlandığını belirtti.



Suriyeli kardeşlerimizi giydirmek istediklerini ifade eden Alibeyoğlu, "Bu insanlığımızın ve Müslümanlığımızın da bir gereğidir. Halkımızı bu konuda daha duyarlı olmaya davet ediyorum, çünkü bu insanlar mazlum, zulme uğramış, bizim dinimizde mazluma el uzatmak vardır. Belediye olarak Suriyeli kardeşlerimiz için kışlık giyecekler toplama kampanyası başlattık."dedi.