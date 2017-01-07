Belediyeden Personele Eğitim

Güroymak Belediyesi ile Güroymak Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce ortaklaşa personele kalorifer ateşçiliği, iş güvenliği, işçi sağlığı ve ilk yardım kursları verilmeye başlandı.



İç İşleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile belediye başkan vekili olarak atanan Kaymakam Ufuk Özen Alibeyoğlu, belediye personeline yönelik eğitimleri arttırdıklarını söyledi.



Belediye personelinin görev yaptığı alanda eğitim almadan bir çok iş yaptığını belirten Alibeyoğlu,"Personel iş makinesini kullanıyor ama kullanma belgesi yok. Kalorifer kazanı yakıyor ama belgesi yok. Bu gibi durumlar hem personel hem de halkımız için risk oluşturuyordu. Bizde eğitimini almış işini daha iyi bilerek yapması açısında bütün Belediye personellerimize çeşitli kursları açtık. Bizim için ilk önce personelin iş sağlığı ve güvenliği önemli, sonra iş yapması gerektiği görüşündeyiz. Eğitimi tamamlayan bütün kursiyerlere sertifika verilecek." diye konuştu.