Belediyeden "Moloz" Uyarısı

Fatsa Belediyesi; dere, kamu alanı ve boş alanlara kaçak olarak dökülen inşaat atığı, moloz ve çöp dökenlere cezai işlem uygulayacak.



Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, bu konuda vatandaşların hassas davranması gerektiğini söyledi. Başkan Anlayan, "İlçemizin birçok yerinde maalesef kaçak moloz dökümüne rastlanıyor. Her bir bireyin duyarlı olması gerekir. Çöp ve moloz dökümleri çevreye büyük ve kalıcı zarar vermekte ve görüntü kirliliği oluşturmaktadır. Belediyemiz ekipleri ve zabıtasınca yapılacak denetimler çöp, moloz ve atık döktüğü tespit edilen vatandaşlarımıza cezai işlem yapmaktan kaçınmayacağız" dedi. - ORDU