Belediyeden Kitap Desteği

Altınordu Belediyesi, ilçe Halk Kütüphanesine kitap desteğinde bulundu.



Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş ve İl Kültür Turizm Müdürü Uğur Toparlak ile birlikte Altınordu ilçe Halk Kütüphanesini ziyaret ederek belediye tarafından alımı gerçekleştirilen 625 kitabı kütüphane yetkililerine teslim etti.



Eğitim ve öğretimin Altınordu da en güzel şekilde yapılabilmesi için belediyenin imkanları ölçüsünde eğitim kurumlarına önemli destekler verdiğini belirten Tekintaş, "Eğitim yuvalarına desteğimiz devam ediyor. Bunun bir örneğini de bugün Altınordu ilçe halk kütüphanemize yaptığımız 625 farklı türden kitaplar ile devam ettiriyoruz. 7'den 70'e her kesimin rahatlıkla ulaşabileceği kitapları bugün kütüphane yetkililerine teslim ediyoruz. Bu bizim için bir başlangıç değil, ilk günden itibaren belediye olarak hassas olduğumuz bir anlayışın devamıdır. Biliyoruz ki, bilgiye ulaşmanın en kolay yolu kitaptır, bizde bu ölçüde elimizden geldiğince hemşehrilerimizi kitaplarla buluşturmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Altınordu Belediyesi tarafından verilen desteğin yeni olmadığını ifade eden Toparlak ise, şunları kaydetti:



"Öncelikle Altınordu Belediye Başkanımız Engin Tekintaş'a ve ekibine teşekkür ediyorum. Bizlere sadece belirli günlerde değil her zaman her konuda destek oldular, bundan sonra da inanıyorum ki destek olacaklar. Bugün Altınordu ilçe Halk Kütüphanemize yaptıkları bu anlamlı bağış ve destek de bunun bir göstergesidir.Çalışma arkadaşlarım ve şahsım adına Tekintaş'a teşekkür ediyorum."



Kitapların tesliminin ardından Tekintaş, kütüphanede bulunan öğrenciler ile sohbet etti.