Belediyeden İhtiyaç Sahiplerine Gıda Yardımı

ZONGULDAK'ın Kozlu İlçesi'nde belediye, ihttiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu.



Kozlu Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere 75'er liralık gıda yardımı yaptı. Yardımdan yararlanmak isteyenler belediyede yoğunluğa yol açtı. Belediye önünde sıraya giren vatandaşlar, kendilerine verilen 75 liralık yardım fişleriyle alışveriş yapmak için anlaşma yapılan marketlere gitti.



Kozlu Belediye Başkanı Ak Partili Kerim Yılmaz, referandum öncesi gıda yardımında bulunacaklarına dair bir duyuru yapmamalarına rağmen böyle bir dedikodu çıkarıldığını söyleyerek, "Birileri, 'Kozlu Belediyesi gıda yardımı yapıyormuş' diye bir dedikodu yaymış. Bunu duyanlar belediyeye akın etmiş. Durumdan haber olunca, market sahipleriyle bir görüşme yaptım. Onlar da olumlu cevap verince belediyeye gelen vatandaşlara gıda yardımı fişi verildi. Referandum öncesi böyle bir yardım planımız yoktu. Ama vatandaş belediyeye gelince geri çevirmedik" dedi.



Gıda yardımından 200'ün üzerinde ailenin yararlandığı belirtildi.



- Zonguldak