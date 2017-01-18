Belediyeden, Futsal Takımına Malzeme Desteği

Seben Belediye Başkanlığı, ilçede eğitim gören lise öğrencilerinin oluşturduğu futsal takımına spor malzemesi desteğinde bulundu.



Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ, geçtiğimiz haftalarda kendisini ziyaret eden ve spor müsabakalarına hazırlandıklarını fakat okullarında spor malzemesi eksiğinin yaşandığını belirten futsal takımı sporcularının talebine cevap verdi.



Özbağ, Seben Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerinin daha iyi şartlarda spor yapabilmeleri, spor müsabakalarda eksiksiz olarak Seben'i temsil edebilmeleri adına alınan 12'şer spor ayakkabısı, eşofman takımı, forma, dizlik ile 4 top ve kaleci eldiveninden oluşan spor malzemelerini futsal takımında yer alan öğrencilere takdim etti.



Bu esnada yaptığı konuşmada, futsal takımından büyük başarıda beklediğini dile getiren Özbağ, "Bizler Sebenimizin evlatları için elimizden gelenin en iyisini yapmaya her zaman varız. Siz isteyin. Sizden isteğimiz ise çok çalışmanız, başarmanız, kazanmanız." dedi.



Okul idaresi ile Beden Eğitimi Öğretmeni Ahmet Üstün'den de bazı isteklerde bulunan Özbağ, "Gençleri aşırı sosyal medya bağlılığı ve diğer alışkanlıklardan koruyacak olan sporu ön planda tutalım. Onların bu alana yönlendirilmesi ve daha çok heveslenmesi adına okulda futsal takımı kurup gösterdiğiniz gayretlerden dolayı sizlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Başkan Özbağ ve öğrenciler, program sonunda hatıra fotoğrafı çektirdi.