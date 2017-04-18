Belediyeden Engellilere Sinema Keyfi

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Belediye tarafından, çocuklara, gençlere ve ailelere yönelik sinema keyfi etkinliği başlatıldı. Simav Hükümet binası Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinliğin bu haftaki konukları, engelli vatandaşlar oldu. Yönetmenliğini Ümit Köreken'in yaptığı 'Mavi Bisiklet' adlı filmi, 115 kişi izledi.



Engelli sinema etkinliğine katılan İnci Tepe, (22) Simav Belediyesinin engelli vatandaşlara gösterdiği yakın ilgi karşısında çok duygulandığını ifade etti.



Tepe, "Simav Engelliler Derneği (SENGEL) üyeleri olarak, her aman yanımızda olan Belediye Başkanı Süleyman Özkan'a teşekkür ediyoruz" dedi.



Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, "Bu tür etkinliklerle engellilerimizi sosyal hayatın içinde tutuyoruz, toplumun bir parçası olduklarını, kendilerine hissettiriyoruz. Sinemaya gelen izleyicilerden ücret alınmadığı gibi, bir de ücretsiz patlamış mısır ikram ediyoruz. Engelli vatandaşlarımız için elimizden gelen ne varsa yapmaya hazırız, onlar bizim ayrılmaz bir parçamız" şeklinde konuştu. (MEİ-EFE) - KÜTAHYA