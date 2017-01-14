Belediyeden Çocukların Yüzünü Güldüren Hizmet

ŞÜKRÜ GÜNDÜZ - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Diyarbakır'ın Hani Belediyesi sunduğu hizmet ile çocukların yüzünü güldürdü.



İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) gereği Hani Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Şaban Arda Yazıcı'nın ilçeyi belediye hizmetleri ile buluşturmak için başlattığı çalışmalar sürüyor.



İlçede bu kapsamda temizlikten asfalta, parktan altyapıya kadar pek çok alanda çalışma yürütülürken, hayata geçirilen projelerde çocuklar da unutulmuyor.



Hani Belediyesi ve Kaymakamlık işbirliğiyle hazırlanan proje kapsamında ilçedeki 26 mezra ve 43 beldede bulunan 40 okuldaki 8 bin 265 öğrenciye sağlık taraması yapılmaya başlandı.



Proje çerçevesinde ağız ve diş sağlığı taramasından geçirilen öğrencilere belediye ekiplerince saç tıraşı yapılıyor, diş bakım seti hediye ediliyor.



Mutluluklarını şarkı söyleyerek gösterdiler



Hani Belediyesi ekipleri ile Hani Toplum Sağlığı Merkezi görevlileri Gürbüz ve Süslü mahallelerindeki okullarda diş fırçası, diş macunu ve kitap dağıtıldı, öğrencilere saç tıraşı yapıldı.



Süslü İlkokulu'ndaki programda öğrencilere sağlık taraması yapıldı, doktorlar öğrencilere diş fırçası kullanmanın önemini anlattı.



Belediye hizmeti ile tanışmaktan dolayı heyecan duyan, ağız ve diş bakımları yapılan, saçları tıraş edilen, hediyelerini alan çocuklar seslendirdikleri şarkılarla yaşadıkları mutluluğu anlattı.



"Çocukları güldürmek için projelerimize devam edeceğiz"



Projeye ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Yazıcı, çocukların yüzünü güldürmek için Hani Belediyesi ve Kaymakamlığı olarak hizmetlerine devam edeceklerini söyledi.



"Çocukluğumuz köylerde geçti. Berbersizliğin, oyuncaksızlığın, kırtasiye eksikliğinin ne demek olduğunu çok iyi biliriz." diyen Yazıcı şunları kaydetti:



"Hiçbir projemizi çocuklardan ayrı düşünmüyor, geleceğimiz olan çocuklara önem veriyor, yaşadıkları imkansızlıkları bertaraf etmeye çalışıyoruz. Çocukların yüzünü güldürmek için projelerimize devam edeceğiz. Yaptığımız sosyal tesis ve kültür merkezinin yanına çocuklar için oyun parkı ve kütüphane de kuruyoruz. Çocuklarımızın ulaşamadıkları hizmetleri erişebilir hale getirmeye gayret ediyoruz."



Projede görev alan Dr. Şaban Yetişkin, okul ziyaretlerinde öğrencilere dişlerin nasıl fırçalanması gerektiğini anlattıklarını belirtti.



Çocukluktan itibaren diş sağlığı eğitiminin verilmesinin önemine değinen Yetişkin, "Dişler daha çürümeden diş sağlığı ve bakımını öğrencilere anlatıyoruz. Hani ve köylerindeki bütün okulları tek tek gezip bu eğitimi vereceğiz." şeklinde konuştu.



Vatandaşlar sunulan hizmetten memnun



Gürbüz Mahallesi Muhtarı Mehmet Gögercin, çocuklara yönelik bu projeyi hazırlayan ve uygulayan Hani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yazıca'ya teşekkür ettiğini söyledi.



Yapılan görevlendirmenin ardından belediyenin vatandaşlara hizmet etmeye başladığını dile getiren Gögercin, "Tüm mahallere hizmet ediliyor. Belediye başkanımızdan çok memnunuz. Yaptığı hizmetler için kendisine teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.



Vatandaşlardan Abdulnasır Çiçek, sunulan hizmetten dolayı Hani Belediyesi ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.



"Bugüne kadar belediye hizmeti görmedik." diyen Çiçek, yürütülen çalışmaların devam etmesini diledi.