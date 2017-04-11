Belediyeden Cenaze Nakline Hava Yolu Desteği

Yenimahalle Belediyesi ile Türk Hava Yolları (THY) arasında yapılan protokol kapsamında, yoksul ailelerin cenazeleri şehir dışına uçakla taşınıyor.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Yenimahalle Belediyesinin maddi durumu iyi olmayan ailelerin cenazelerini araçla şehir dışına götürdüğü, THY ile yapılan protokole göre de cenazelerin uçakla şehir dışına götürülebileceği bildirildi.



Bu kapsamda 100'e yakın cenaze ile ölen kişinin yakınının ücretsiz ve hızlı bir şekilde şehir dışına taşındığı ifade edildi.



İlçe sınırları içerisindeki cenaze evlerine taziye çadırı da kuran belediyenin, talep doğrultusunda cenazelerini Ankara dışına defnetmek isteyen cenaze yakınlarına ücretsiz cenaze aracı ve şoför tahsis ettiği, cenaze levazımatı ve kefen verdiği bilgisi de açıklamada yer aldı.



Bu hizmetlerin vatandaşlara büyük kolaylık sağladığını belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu:



"Biz sadece vatandaşlarımızın iyi gününde değil, kötü gününde de yanında oluyoruz. Aileler o acı günlerinde bir de cenaze taşıma işlemleriyle uğraşıyorlar. Bu hizmetle vatandaşa zaman ve maddiyat açısından kolaylık sağladığımızı düşünüyorum. Uzak mesafelere cenazeyi araçla götürmek hem cenaze sahibi açısından hem de şoför açısından zorluklar yaratıyor. Bu hizmet sayesinde uzakları yakın kıldık."