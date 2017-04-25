Belediyeden Anaokuluna Oyun Grubu

Alaşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde çocukların keyifli zaman geçirmelerini sağlamak için gerçekleştirdiği 'Çocuk Oyun Grubu' çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.



İlçe genelinde bir çok mahallenin okul bahçesinde çalışmaları yürüten Alaşehir Belediyesi Fen İşlerine bağlı ekipler, Harika Çocuklar Anaokulu'nun bahçesine birer adet kuleli kaydıraktan oluşan parkların kurulumunu gerçekleştirdi. Alaşehir Belediyesinin çocuk oyun grubu çalışması en çok çocukları sevindirirken, yapılan çalışmanın çocukların sosyalleşmesi ve okul ortamında eğlenceli, aktif bir zaman geçirmesi açısından önemli olduğu ifade edildi.



Çalışmalarla ilgili açıklamada bulunan Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, "Çocukların fiziksel ve kişisel gelişimi için oyun alanları büyük önem taşımaktadır. Çocuklar bizim geleceğimizdir ilkesinden hareketle oyun grubu çalışmasını hayata geçirdik. Yaptığımız çalışmaların ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - MANİSA