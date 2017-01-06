Belediyeden 78 Bin Kişiye Ücretsiz Sağlık Hizmeti

Maltepe Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, 2016 yılında 78 bin 558 kişiye ücretsiz sağlık hizmeti sundu.



"Daha sağlıklı ve daha mutlu Maltepe" sloganıyla çalışmalarını ara vermeksizin sürdüren Maltepe Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü, 01 Ocak-31 Aralık 2016 tarihleri arasında 78 bin 558 kişinin ücretsiz tedavisini gerçekleştirdi. Hizmetler kapsamında 821 çocuk sünnet edilirken, 5 bin 534 kişi ücretsiz diş hekimliği hizmetinden faydalandı. 24 bin 980 kişiye hemşirelik hizmeti verilirken, 584 kişiye psikolojik danışmanlık hizmeti, 2 bin 811 kişiye evlilik testi, 11 bin 521 kişiye laboratuvar hizmeti, 10 bin 120 kişiye röntgen hizmeti ve 3 bin 772 kişiye sağlık raporu verildi. Ayrıca bin 277 işçi muayene edilirken ambulans, acil ve nakil ambulans hizmetinden de 13 bin 686 kişi faydalandı. Evde sağlık hizmetlerine de aralıksız devam eden ekipler, bakıma ve yardıma muhtaç 16 bin 380 hastaya ulaşarak, onların ücretsiz tedavi ve bakımlarını yaptı. 765 kişiyeyse defin hizmeti sunuldu.



14 bin kişiye eğitim



Sağlık hizmetlerinin yanı sıra eğitim çalışmalarını da sürdüren ekipler, 14 bin 717 kişiye tıbbi destek hizmeti, bin 39 kişiye tıbbi danışma hizmeti, 14 bin 967 kişi ve öğrenciye de çeşitli konularda sağlık eğitimi verdi. Bunların yanı sıra 646 kişiye göz taraması, 9 bin 205 öğrenciye ağız ve diş sağlığı taraması ve 100 kişiye de diyabet taraması yapıldı. Ayrıca düzenlenen çölyak ve glüten duyarlılığı şenliğinde 500 kişiye tanı konuldu.



2017'de yeni yerinde



Çınar Mahallesi'ndeki yeni hizmet binasında 2017'yi karşılayan Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne kendisine bağlı yeni poliklinikte, 5 uzmanlık dalı (göğüs hastalıkları, dahiliye, genel cerrahi, radyoloji, göz), laboratuvar ve röntgen, 1. ve 2. basamak sağlık hizmetleriyle diş hekimliği hizmetini ücretsiz olarak sürdürecek.



"Daha sağlıklı Maltepe"



Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Vatandaşlarımızın yoğun ilgisinden oldukça memnunuz. Bu yüzden yeni yılı, daha donanımlı ve geniş kapsamda hizmet verecek yeni binamızda karşılamaya karar verdik. 2016 yılında yaklaşık 78 bin vatandaşımıza hizmet verdik, ayrıca çok önemsediğim evde sağlık ve bakım hizmeti kapsamında da 15 bin hastamıza ulaştık. Yeni yılda bunu daha da arttırmayı hedefliyoruz. Daha sağlıklı ve daha mutlu bir Maltepe için çalışıyoruz" dedi. - İSTANBUL