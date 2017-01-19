Belediye Yöneticilerine İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Erzincan Belediyesi, Belediye yöneticilerine İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda eğitim semineri düzenlendi. Erzincan Belediyesi Meclis Salonunda Belediye İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen seminerde, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Mustafa Aydemir belediye yöneticilerine; iş güvenliği, kişisel koruyucu donanımlar, 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu,bağlı mevzuat çerçevesinde, iş kazalarının nasıl önlenebileceği, acil durumlarda nelerin yapılması gerektiği ve verimli çalışma metotları hakkında bilgi verdi.2014 yılından itibaren periyodik aralıklarla belediye yöneticilerine iş sağlığı ve güvenliği ile kanuni yükümlülükler konusunda eğitimler verildiği belirten Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy"İş hayatındaki en basit tedbirsizlikler büyük sıkıntılara yol açar. Çalışma arkadaşlarımızın sağlığı bizler için çok önemli.Personelimizin huzurlu bir şekilde çalışma hayatını sürdürebilmesi için Erzincan Belediyesi olarak gerekli tedbirleri alıyoruz.Bu kapsamda öncelikle yöneticilerimiz olmak üzere tüm personelimize gerekli eğitimleri veriyoruz." Dedi. - ERZİNCAN