Belediye Yola Çıkacakları Uyardı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi kentte etkili olan kar ve tipi nedeniyle vatandaşların özellikle güney ilçelerine zorunlu kalmadıkça seyahat etmemeleri konusunda uyardı.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, bölgede etkili olan kar ve tipi nedeniyle vatandaşların özellikle güney ilçelerine ulaşım konusunda zorunlu haller dışında seyahat etmemeleri çağrısında bulunuldu.



Resmi kurumlardan gelen uyarıları göz önünde bulundurmaları istenen açıklamada, "Kentte etkili olan kar yağışı ve tipi karayolu ulaşımında görüş mesafesini yer yer sis ile 1 metreye kadar düştü. Vatandaşlarımızın çok gerekli olmadıkça özellikle güney ilçelerine kar yağışı ve tipi dininceye kadar ulaşım konusunda hassasiyet göstermeleri önemle rica olunur." denildi.