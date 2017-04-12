Belediye Yeni Hizmet Binası 2018'de Tamamlanacak

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, belediye yeni hizmet binası inşaatında çalışmaların hızla devam ettiğini ve 2018 yılında tamamlanmasının beklendiğini bildirdi.



Saraçoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, eski belediye binasının günün şartlarına yetersiz kalması nedeniyle yıkıldığını, bu nedenle de geçici bir binada hizmet verildiğini hatırlattı.



Atatürk Bulvarı'nda inşa edilen yeni hizmet binasının yapım çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü belirten Saraçoğlu, şunları kaydetti:



"Geçen yıl eylül ayında yapımına başlanan ve 13 bin metrekare alana inşa edilen yeni hizmet binamızın inşaat çalışmaları kış ayları olmasına rağmen aralıksız devam etti. İnşaatın en zor kısmı tamamlanmak üzere. İnşallah 2018 yılının Mayıs ayında bina bize teslim edilecek. Yeni hizmet binamız 9 bloktan oluşuyor. Binamızın dış mekanında özel çim alanları, gezinti yolları, özel çevre ve bina aydınlatmalarının yanı sıra bina girişinde süs havuzları ve saçakları bulunuyor. Özel cephe kaplamalarıyla mimari açıdan da estetiğe önem verilen binanın yapım işinin tamamlanmasının ardından idari, ticari, sosyo-kültürel gibi birimler tek çatı altında toplanacaktır."



Saraçoğlu, yeni hizmet binasının uzun yıllar kente hizmet verebilecek şekilde planlandığını sözlerine ekledi.