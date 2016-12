Belediye ve Üniversite Arasında İşbirliği

Dulkadiroğlu Belediyesi ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi arasında, yerel yönetimlerin geliştirilmesi, Ar-GE ve inovasyon süreçlerinin oluşturulması için işbirliği protokolü imzalandı.



AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Uğur Dilipak, Dulkadiroğlu Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, bilgi birikiminin üretildiği yerlerin üniversiteler olduğunu, üniversitelerin bilgi birikimlerini arkasına alan toplumların çok müreffeh hayat sürdüklerini söyledi.



Sanayi-üniversite, belediye-üniversite ve esnaf-üniversite işbirliğinin önemli olduğunu vurgulayan Dilipak, "Biz bu yeni dönemde bunu sağlamak için hep birlikte üniversitelerimizle belediyelerimizle sosyal çevremizle bunları üniversiteden daha önceki konumlarından, birlikte işbirliği konumuna getirmek için çalışıyoruz. Bilgi güçtür, atomu parçalar, bilgiye ulaşmanın en rahat sağlandığı yerler üniversitelerdir. Burada üniversitemiz ile belediyemiz arasındaki yapılan bu protokolü de bizler çok önemsiyoruz." diye konuştu.



Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay da belediye olarak 2,5 yıldır hizmet verdiklerini, altyapı çalışmalarında bir yerden bir yere geldiklerini belirtti.



Sınırlı kaynakları ve sınırlı zamanları olduğunu dile getiren Okay, bundan sonra geleneksel yöntemlerle bu kaynakları çok optimum şekilde kullanma imkanın olmadığını söyledi.



Kaynakların kullanımı ile alakalı bölgedeki etkin üniversitelerden, sanayi ve tüm sivil toplum kuruluşları, belediyelerle yakın diyaloğu ve bu konuda tecrübesi bulunan Hasan Kalyoncu Üniversitesinin bilgi birikimden deneyiminden faydalanmak istediklerini ifade eden Okay, "Bu gün bunu bir protokole bağlamak üzere toplanmış bulunuyoruz. Kaynak kullanımı ile ilgili personel eğitimi ile ilgili önümüzdeki zaman planlaması ile alakalı çeşitli bilimsel verilere ihtiyacımız var. İnşallah bu verileri imzalayacağımız protokol ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve ekibinden alacağız." diye konuştu. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, Üniversitelerin eğitim öğretimin yanında Ar-Ge vizyonu ve stratejisinin olması gerektiğini anlattı.



Üniversite olarak son dönemlerde yerel yönetimlerle işbirliği yapmaya başladığını ifade eden Yılmaz, "Dulkadiroğlu belediyesini kutluyorum gerçekten vizyonel bir yaklaşımla üniversite yerel yönetim işbirliğini hayata geçiriyor. Bizim ciddi bir birikimimiz var. Bunu da inşallah Dulkadiroğlu Belediyesinin emrine sunmak için buraya geldik." ifadelerini kullandık. Konuşmaların ardından, Dulkadiroğlu Belediyesi ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.