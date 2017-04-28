Belediye Ve Hastane'den Anlamlı Kampanya

İznik Belediyesi ilçede bir çok alanda hizmet vermeye devam ederken vatandaştan gelen taleplere de çözümler üretmeye devam ediyor.İznik Belediye Başkanı Osman Sargın vatandaştan gelen hasta nakil aracı aracı taleplerine kayıtsız kalmayarak Hastane Yönetimi ile birlikte bir kampanya başlattı.Kampanya kapsamında toplanan bağışlar ile 1 adet Hasta Nakil aracı ile 1 Adet Diyaliz ve Evde Bakım Aracı olmak üzere 2 araç alınacak.

Kampanya kapsamında İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, İznik Devlet Hastanesi Başhekimi Aybars Alemdaroğlu ve Hastane Müdür Münir Gül bir araya gelerek kampanya hakkında istişarelerde bulundu.

Konuyla ilgili açıklama yapan İznik Belediye Başkanı Osman Sargın "İznik Belediyemiz tarafından bir çok alanda hizmet vermeye devam ederken halkımızın taleplerine de kayıtsız kalmıyor çözümler üretmeye devam ediyoruz. Bu bağlamda Hastane yönetimimiz ile anlamlı bir kampanyaya imza atıyoruz. Bazı hayırsever vatandaşlarımızın da destek olacaklarını belirtmesi üzerine böyle bir kampanya başlatma kararı aldık. Kampanyamızı henüz duyurmadan duyarlı vatandaşlarımızdan ciddi destekler geldi. Belediye olarak vatandaşlarımızın hastanelere nakli konusunda elimizden gelen gayreti bizlerde gösteriyoruz.İnşallah kampanya sonrasında ilçemiz tam donanımlı 1 adet Hasta Nakil aracı ile 1 Adet Diyaliz ve Evde Bakım Aracı olmak üzere 2 araca kavuşmuş olacak. Ben bu vesile ile hayırsever vatandaşlarımızı destek olmaya davet ediyorum" dedi.

Kampanyaya yardım etmek isteyen vatandaşlar Halk Bankası İznik Şubesi "Hasta Nakil Aracı Alım" Hesabı adına TR07 0001 2009 2860 0007 0000 11 nolu hesaba bağış yapabilecekler.